Chi si rivede: Domenech può tornare ad allenare una Nazionale…

All’Italia e agli italiani, non si può negare, nominare Raymond Domenech, evoca certamente bei ricordi. Il ct della Francia che perse la finale di Coppa del Mondo contro l’Italia nel 2006, può tornare alla guida di una formazione Nazionale.

Secondo quanto riportato da Kurir, infatti, la Federazione serba starebbe cercando un nuovo ct che possa prendere il posto di Ljubiša Tumbaković, ormai con i giorni contati. La Serbia avrebbe indivudato in Domenech il futuro ct della squadra. La volontà dei vertici federali serbi è quella di affidare la Nazionale ad una persona straniera che possa, in un certo senso, essere meno legata alle vicende in patria e che possa riportare in alto la squadra dopo i recenti fallimenti.