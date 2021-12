Chi si rivede: Iago Falque si allena col Compostela

L'ex anche Torino, Roma e Genoa è svincolato e attende una nuova squadra

In Italia negli ultimi anni gli abbiamo visto indossare le maglie di tanti club tra cui Genoa, Roma, Benevento e Torino. Adesso Iago Falque è svincolato e alla ricerca di una squadra. Per tenersi in forma, però, il calciatore non ha certo smesso di allenarsi ma ha scelto una meta davvero curiosa per farlo: casa sua, la Spagna.