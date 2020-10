Chi si rivede: l’ex Catania Morimoto torna in Europa e firma con l’AEP Karagiannia

Nuova avventura per Takayuki Morimoto, ex attaccante anche del Catania. Il giapponese torna in Europa e lo fa con la maglia dell’AEP Karagiannia, società che milita in terza divisione greca.

Morimoto in Grecia

L’attaccante classe 1988 torna a giocare in Europa dopo essere stato in Giappone negli ultimi sette anni con ben tre diverse società. Morimoto, storico ex bomber del Catania e con un’esperienza anche con la maglia del Novara, ha deciso di rimettersi in gioco lontano “da casa”. Per il giapponese una nuova avventura in Grecia, anche se non nel massimo campionato ellenico. Un colpo davvero super per la società che vanta nel suo reparto avanzato un talento che ha disputato anche diverse gare con la formazione Nazionale nipponica dall’U23 fino alla prima squadra.