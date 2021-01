Chiama il figlio Gioiello Pirlo per una promessa fatta all’attuale mister della Juventus

Chiamare il figlio Gioiello Pirlo. Sì, nessun errore. Succede in Canada e la decisione è stata presa da un imprenditore di origini italiane a seguito di una promessa fatta all’ex calciatore durante la sua esperienza nel campionato statunitense ai tempi del New York FC.

Come riporta Fanpage.it, tale Giancarlo Cusano ha deciso di chiamare il suo primogenito Gioiello Pirlo Cusano per rendere omaggio all’attuale tecnico della Juventus. Il motivo è da ricercare in una sorta di promessa effettuata qualche anno fa, quando proprio il mister bianconero era ancora un calciatore e vestiva la casacca del New York FC.

Sui social è stato proprio l’uomo ad annunciare la sua decisione dopo la nascita lo scorso 9 gennaio del suo piccolo. L’imprenditore ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che ritraggono lui e la moglie con il piccolo appena nato. Nella didascalia alla foto la spiegazione che conferma la scelta del nome e le annesse motivazioni. “Ti ho detto che avrei chiamato mio figlio come te, e tu mi hai risposto ‘Meglio Andrea’”. Queste alcune delle parole del signor Cusano direttamente rivolte a Pirlo.