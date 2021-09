Chicharito Hernandez confessa: “Ho sofferto di depressione…”

Il racconto dell'attaccante e il progetto che aiuterà molte persone a prendersi cura di se stesse a livello psicologico

In tanti lo ricordano in Premier League con le maglie di Manchester United e West Ham, o con quella del Real Madrid in Spagna, adesso Javier Hernandez, per tutti il Chicharito, gioca e segna per i LA Galaxy in MLS. Il messicano ha parlato a UTD Podcast come riporta il sito del Manchester United a proposito di un progetto che partirà il prossimo 23 settembre del quale lui è promotore. Un'iniziativa nata per combattere la depressione e che porta il nome "We are not robots". Il motivo lo ha spiegato lo stesso centravanti che ha confessato di aver sofferto di questa patologia anche di recente.