Chicharito Hernandez ‘prigioniero’ del West Ham: “Futuro? Non è nelle mie mani…”

Futuro in bilico per Javier Hernandez, per tutti Chicharito, attaccante del West Ham. Accostato a diversi club inglesi, ma anche di recente alla Fiorentina, il messicano ha confessato di non conoscere quale sarà il proprio destino.

Intervistato da Sky Sports UK, Hernandez ha parlato di come tutto dipenda dalla società. L’ex Real Madrid e Manchester United non sa se rimarrà in Premier League o partirà per un’altra destinazione: “Futuro? Questa è una decisione che non è nelle mie mani. Non dipende da me: io posso dire al club di voler andare via, ma se non arriva nessuno resto. Per la stessa ragione, posso dire di voler restare, ma poi è la società a dire di volermi cedere”.