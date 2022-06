Chiellini: “Avrei continuato con l’Italia solo in un caso…”

Il difensore ha commentato l'addio alla Nazionale

Redazione ITASportPress

Se la Nazionale si fosse qualificata per il Mondiale Giorgio Chiellini avrebbe continuato a giocare in Italia con la Juventus. Lo ha confessato proprio il diretto interessato che ormai ha detto addio all'Italia e al calcio italiano preparandosi ad un ultimo anno di gioco in MLS, negli States, con i Los Angeles FC.

Intervistato da Sportweek, Chiellini ha ammesso: "Se l'Italia si fosse qualificata al Mondiale avrei proseguito? Sì, avrei continuato perché volevo provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito", le parole del difensore.

E ancora. "Nel 2010 siamo usciti in malo modo in un girone più che abbordabile, nel 2014 eravamo partiti alla grande ma ci siamo complicati la vita perdendo il posto da testa di serie perché poi abbiamo giocato in condizioni davvero proibitive, con viaggi, orari e caldo folli. Nel 2018 non ci siamo nemmeno qualificati e io avevo questo grande rammarico. Pensi che se ci fossimo qualificati per la Russia avrei lasciato la Nazionale dopo quel Mondiale. E probabilmente avrei fatto male, perché poi ho avuto i miei anni migliori".