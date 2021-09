Chiellini: “De Ligt può diventare tra i migliori al mondo. Ammiro Sergio Ramos”

Parla il difensore dell'Italia e della Juventus

CAMPO E JUVENTUS - "Quando entro sul terreno di gioco mi isolo dal resto. L’esperienza aiuta molto: non avrei mai potuto giocare in questo modo l’Europeo se non avessi giocato la finale del 2012. È fondamentale non perdere l’equilibrio e non farsi trasportare dalle emozioni", ha detto Chiellini. "La Juve senza CR7? Bisogna trovare altri equilibri, ma nel calcio non abbiamo molto tempo. Giochi ogni 3 giorni, poi vai in nazionale, hai poco tempo ma devi trovare comunque un’amalgama. Quando perdi un giocatore come Cristiano è difficile, ma a noi è già successo: basta pensare a Pirlo, a Buffon, non puoi rimpiazzarli ma la squadra trova un modo per sopperire alle loro assenze".