Chiellini è il segreto della vittoria della 4×100: il post social virale di Tortu

La trattenuta di Chiellini su Saka negli ultimi istanti del secondo tempo supplementare della finale dell’Italia contro l’Inghilterra ad Euro 2020 è diventata presto un meme virale sul web. Il difensore ha già “aiutato”...

Con un fotomontaggio, il difensore della Nazionale e della Juventus si è ritrovato in pista per strattonare i rivali degli azzurri. In modo particolare, nell'ultima frazione della staffetta, il britannico che lottava appunto con l'italiano per la vittoria. Proprio l'atleta della Gran Bretagna è stato beffato al fotofinish per un centesimo.