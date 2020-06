Chiellini e la stima per Ibrahimovic: “Lo porto nel cuore perché…”

Nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha avuto modo di parlare anche di uno dei rivali sul campo per il quale nutre profonda stima e col quale ha avuto modo di duellare più volte nel corso della carriera: Zlatan Ibrahimovic.

Per il centrale bianconero, l’attaccante del Milan è stato sicuramente uno degli avversari più tosti ma allo stesso tempo più rispettati: “Ho Ibrahimovic nel cuore”, ha ammesso Chiellini. “Siamo stati compagni quando ero giovanissimo e cercavo sempre di confrontarmi con lui. Accettare l’uno contro uno con lui significava guadagnare rispetto. Da ogni sfida con lui ne sono uscito più forte. Ha tirato fuori il meglio di me e lo ammiro tantissimo. Venerdì non lo incontrerò (per la Coppa Italia ndr)? Lo aspetto il 7 luglio, da quando è tornato in Italia penso che sia destino”.