Chiellini e l’approdo di Bonucci al Milan: “Scelta senza logica”

Una stagione lontano dalla Juventus, una scelta particolare, quella di Leonardo Bonucci, che nell’estate 2017 decise di passare al Milan tra lo stupore generale. Una sorpresa anche per chi, come Giorgio Chiellini, lo conosce bene. Ed è proprio il centrale bianconero, suo compagno di Nazionale oltre che nel club, che ha parlato nella sua biografia di quella strana operazione definita “senza logica”.

Chiellini e il passaggio di Bonucci al Milan

“Il suo anno al Milan è stata una scelta certamente sbagliata perché fatta non in pace con se stesso, dunque non in modo lucido”. Così Giorgio Chiellini sulla decisione di Bonucci di passare in rossonero nell’estate 2017. Una stagione, per altro non certamente positiva, che lo ha messo subito davanti al bivio che poi, lo ha riportato a Torino. “Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto perché tutto accade nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento, lo avrei fatto ragionare a restare”. E ancora: “Anche quando nel luglio 2014 se ne andò Conte. Se ne vanno sempre quando io non ci sono. Con Leo parlai quando tutto era già stato stabilito. Fu una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine”.

Il carattere di Bonucci