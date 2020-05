Chiellini: “Fallo Ramos su Salah fu colpo da maestro”

Una biografia che fa discutere quella di Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus. Non solo le parole su Balotelli e Felipe Melo, ma anche alcuni commenti su un collega, ben noto nel calcio mondiale: Sergio Ramos. Per la verità, questa volta, arrivano solo parole di stima nei confronti del centrale del Real Madrid, nonostante l’esempio preso in considerazione dall’italiano faccia molto parlare…

Chiellini: “Il fallo di Ramos a Salah in Champions un colpo da maestro”

Il capitano juventino ha ricordato, come riporta anche AS, in modo particolare la sfida tra Liverpool e Real Madrid nella finale di Champions League del 2018 quando un fallo del capitano blancos mis k.o. l’egiziano costretto a dare forfait: “Quello su Salah nella finale di Champions 2018 fu un colpo da maestro“, ha detto Chiellini. “Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che quella presa non l’ha fatta apposta, ben sapendo che nove volte su dieci cadendo in quel modo e non mollando la presa rischi di rompere un braccio all’avversario”. Un intervento voluto, ma in un certo senso esaltato da Chiellini.

Senza Ramos il Real Madrid è indifeso

Una grinta e una cattiveria agonistica della quale il Real Madrid non può privarsi, almeno secondo Chiellini: “La forza che trasmette solo con la sua presenza è incredibile. Senza Ramos dei fuoriclasse come Varane, Carvajal o Marcelo sembrano ragazzini della Primavera, regrediscono di colpo”. Senza di lui, sempre secondo il difensore della Juventus il Real Madrid diventa “una squadra indifesa“. “Con lui al Bernabéu, state sicuri che gli spagnoli non avrebbero perso contro gli olandesi con tre gol di scarto, scommetto qualunque cifra”. Il riferimento è alla passata stagione in Champions League quando il capitano blancos venne squalificato nel match d’andata e i blancos vennero eliminati da giovani talenti dell’Ajax, successivamente fatti fuori dal Tottenham che arrivò in finale contro il Liverpool.