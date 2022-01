Chiellini: “Infortunai Bergessio, quando tornò mi fece caccia all’uomo e venne espulso”

Il racconto del difensore bianconero

Il difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini ha rivelato un retroscena che lo ha visto protagonista sul in campo insieme all'ex Catania Gonzalo Bergessio . Parlando al podcast del noto cantante Fedez, Muschio Selvaggio, il centrale ha risposto ad alcune domande a proposito di interventi duri sui rivali che hanno causato anche dei gravi stop. In tal senso, l'italiano è tornato indietro nel tempo quando nell'ottobre del 2013, senza volerlo, provocò la rottura di tibia e perone all'attaccante argentino che, dopo sei mesi di stop, si vendicò...

COLPO E VENDETTA - "Se mi è capitato di provocare un infortunio grave a un giocatore? Sì, mi è capitato di far infortunare in modo grave un giocatore del Catania. Era Bergessio. Feci un'entrata un po' così ma l'ho presi in pieno. Tibia e perone", ha raccontato Chiellini. Un fallo che l'attaccante del Catania non ha dimenticato facilmente e che sei mesi dopo lo stop, tentò di vendicare a modo suo: "Quando è rientrato, dopo circa 6 mesi, bum, espulso. Mi ha fatto caccia all'uomo dal primo minuto della gara. Si prese due gialli di fila mi pare. Ma ci sta...".