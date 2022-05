Chiellini: “Italia, Mancini è l’uomo giusto per ripartire”

L’Italia dopo aver vinto l’Europeo, non parteciperà al prossimo Mondiale e dopo una serie di riflessioni avvenute dopo la delusione del playoff fallito, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di rimanere alla guida della...

L' Italia dopo aver vinto l'Europeo, non parteciperà al prossimo Mondiale e dopo una serie di riflessioni avvenute dopo la delusione del playoff fallito, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di rimanere alla guida della Nazionale. Una scelta che ha trovato tanti pareri favorevoli, da quello del presidente della FIGC Gravina fino al leader Giorgio Chiellini che lascerà la squadra dopo la "Finalissima" contro l'Argentina del prossimo 1° giugno.

Proprio il difensore, parlando a La Gazzetta dello Sport ha detto: "È l’uomo giusto per portare avanti questo progetto, valorizzando ancora di più i ragazzi, che ci sono già ma adesso aumenteranno", le parole di Chiellini su Roberto Mancini. "La crescita è fisiologica e loro hanno bisogno di tempo: penso a Locatelli, che se avessimo fatto l’Europeo nel 2020 non avrebbe mai giocato, invece è stato importante. Prendete Tonali: da un anno all’altro è diventato un altro giocatore. Io avevo visto qualcosa dentro di lui fin dalla prima volta che venne convocato in Nazionale, sono contento che sia venuto fuori".