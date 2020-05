Chiellini: “Kean come Balotelli? A volte appare ribelle ma non è come Mario…”

Giorgio Chiellini colpisce ancora. Altre parole provenienti dalla sua autobiografia fanno parlare e lo faranno ancora a lungo. Ancora una volta Mario Balotelli protagonista indiretto.

Il difensore della Juventus e della Nazionale ha affrontato anche il tema legato al continuo confronto tra Moise Kean e Super Mario.

Chiellini: “Moise non è come Mario”

Balotelli bad boy, Moise Kean no. Questa in sintesi la linea di pensiero di Chiellini che prima di arrivare al confronto tra i due parla anche brevemente di un altro genio e sregolatezza: “Cassano aveva i tempi del calcio, è diverso dagli altri. Balotelli ha solo il tiro”. E poi: “C’è chi adesso gli paragona Moise Kean, un ragazzo che appare ribelle e ingestibile, ma è del tutto diverso da Mario. Certo, nelle giovanili della Juventus è stato messo molte volte in punizione, ma quando poi ha giocato in prima squadra si è sempre mostrato molto rispettoso verso il gruppo”. E in conclusione: “Qualche volta non sente la sveglia e arriva in ritardo, ma sono comportamenti che è possibile cambiare senza difficoltà”. Insomma un giovane che può tranquillamente crescere e migliorare questi atteggiamenti sbagliati. Non come Balotelli…