Chiellini, l’addio all’Italia e i progetti futuri: “A Wembley mia ultima in Azzurro”

Il difensore ha annunciato l'addio alla Nazionale

Se ne era parlato a lungo e adesso è arrivata anche la conferma del diretto interessato: Giorgio Chiellini lascia la Nazionale italiana. Sarà la gara contro l'Argentina a Wembley l'ultimo atto della sua carriera in Azzurro. Il difensore, ai microfoni di DAZN e di Sky, ha annunciato la sua decisione. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la Juventus.

CLUB - Sulla Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "La mia storia con la Juventus non è finita e non finirà mai. L'amore è talmente grande, da parte mia ma anche da parte loro, che non finirà mai. Poi sicuramente, da qui a fine stagione, dovrò fare delle valutazioni anche con la mia famiglia, ma prima vengono il quarto posto e la Coppa Italia. Poi capiremo insieme alle mie due famiglie, la Juve e quella a casa, qual è la cosa migliore per tutti. Ma è normale che sia così, lo è stato anche l'anno scorso e alla fine firmai dopo l'Europeo. A quest'età non puoi fare progetti a lungo termine, devi vivere alla giornata e fare un punto della situazione quando tutto è finito".