Chiellini, l’agente: “Sarà dirigente ma per ora meglio che giochi…”

Parla Davide Lippi, procuratore del difensore della Juventus e della Nazionale

AGENTE - Sul ruolo dell'agente: "Come sarà l'agente 2.0? Il singolo agente, come si intendeva prima, sarà destinato a scomparire. Adesso serve organizzare il lavoro in un altro modo, bisogna strutturarsi: noi della Reset Group per esempio siamo una piccola impresa. Abbiamo procuratori che si occupano dello scouting giovanile, altri che si occupano di calcio internazionale". E sul rapporto con i calciatori: "I giocatori chiedono sempre di più? C'è una maleducazione da parte dei giocatori, che si aspettano sempre che tu gli trovi, ogni anno, una squadra nuova e un ingaggio migliore", ha detto Davide Lippi.