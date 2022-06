Chiellini, l’esordio in MLS in grande stile nel derby di Los Angeles

Chiellini approderà fisicamente negli Stati Uniti il prossimo 26 giugno e due giorni dopo sarà protagonista della presentazione ufficiale. Nel calendiario del difensore italiano, però, c'è già una data cerchiata in rosso: quella del possibile esordio. Si tratterà con molta probabilità del 9 luglio, data nella quale è in programma il derby con i LA Galaxy. Si tratta di un appuntamento al quale Chiello conta di poter andare almeno in panchina per vivere una delle partite più sentite della stagione.