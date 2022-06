Chiellini: “MLS in crescita, mio addio graduale. Italia al top tra il 2026-2028…”

Parla il difensore

Redazione ITASportPress

117 partite in Nazionale e tanti, tantissimi anni in maglia Juventus. Giorgio Chiellini è pronto all'addio ai bianconeri e all'ultima annata da giocatore in MLS prima di diventare dirigente ed intraprendere una nuova carriera. Il difensore ha parlato a Radio Anch'Io Sport su Radio Rai delle sue emozioni e dei suoi progetti.

FUTURO IMMEDIATO - "Credo di aver bisogno di un'esperienza fuori. Un po' per tutto. Per finire al meglio la mia carriera calcistica in modo graduale. La MLS penso sia un campionato in crescita e mi ha sempre balenato in testa questa idea. Pronto per quello che verrà dopo? Pronto pronto sì, non so per farlo bene (il dirigente ndr). Ci vuole pazienza. Mentalmente sono pronto ma bisogna imparare e migliorare. Ho questa idea da tempo. Il campo mancherà ovviamente ma ho preferito lasciare quando comunque il livello era abbastanza alto nonostante le poche partite".

GATTI - "Cosa mi ha colpito di lui? Federico mi ha fatto una buonissima impressione anche se sono stati pochi giorni insieme. Prima della gara con l'Argentina l'ho visto, anche se per poco. Lui è un bravo ragazzo, venuto fuori con sacrificio e passione. Ha qualità fisiche e tecniche. Per essere un marcatore penso sia sopra la media. Deve lavorare e non mettergli troppa pressione. Può dare una mano alla Juventus e alla Nazionale. Se riuscirà a migliorarsi come credo e spero farà bene".

JUVENTUS E ADDIO - "La foto dell'armadietto? Sono emozioni. Cosa ci ho trovato? La cosa più brutta da fare sarà sbaraccare la camera dell'hotel. L'armadietto diciamo che era l'ultima parte, ma la camera dell'albergo c'è tutto. Non l'ho pubblicata ma in quella camera c'era tutto ed è stato più difficile". "Cosa mi piacerebbe fare? Una parte dirigenziale. Scoprire tutto quello che succede fuori dal campo da calcio. Per capirci, nella sede. Ci vorrà lavoro, adesso è difficile perché nessuno sa cosa accade davvero. A me piacerebbe fare le cose bene. Poi magari tra qualche anno vi dirò meglio le cose difficili. Ora onestamente faccio fatica a capire le difficoltà del nuovo ruolo".

PRESENTE IN SERIE A - "L'Inter credo sia avanti a tutti, una spanna davanti anche se ha perso lo scudetto. Per il prossimo campionato non saprei visto che nessuno è ancora partito. Dybala all'Inter e Di Maria alla Juventus? Difficile dire che fa il colpo migliore. Presto per parlarne. Paulo e Di Maria devono integrarsi. Lo dimostrano anche Cristiano Ronaldo e Messi che ormai da soli non si vince più. Serve tutta la squadra".

ITALIA - "Mancano attaccanti? Il motivo non lo so. Ci sono dei cicli. Ma pensiamo ai centrocampisti che abbiamo: ce li invidia tutta Europa. Si pensa quasi a pensionare Jorginho e Verratti che sono nel pieno. Quindi. Pensiamo il livello di chi sta loro dietro. Io penso che con certi calciatori si arriverà a maturità nel 2026-2028. Penso a Donnarumma e Chiesa per esempio e come loro altri. Penso che questa squadra tra Europei e Mondiali saranno al top, magari anche prima".