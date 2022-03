Chiellini, rebus futuro: ritiro, MLS oppure…

Il difensore della Juventus e della Nazionale deve decidere cosa fare

La carriera di Giorgio Chiellini come calciatore potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il difensore della Juventus e della Nazionale potrebbe appendere gli scarpini al chiodo molto presto. In realtà esiste ancora una possibilità di vederlo correre sul terreno di gioco ma se anche dovesse succedere non sarà poi così lunga.