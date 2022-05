Chiellini, scelto il club di MLS: ecco dove giocherà il prossimo anno

Deciso il futuro del difensore

Non sembrano esserci più dubbi sul futuro in MLS di Giorgio Chiellini. Il difensore italiano è sempre più vicino al passaggio in Major League Soccer e secondo quanto riportano diversi media tra cui Sky Sport, a Londra, in occasione della gara tra Italia e Argentina a Wembley, ci sarà un contatto tra il giocatore e Will Kuntz, dirigente dei Los Angeles FC. Sembra essere dunque decisa la prossima destinazione del giocatore italiano.