Chiesa e la rivelazione inaspettata: “Mi ispiro a Mbappé…”

Potrebbe essere il futuro della Fiorentina e dell’Italia, Federico Chiesa, esterno d’attacco classe 1997 è senza dubbio tra i migliori giovani italiani del panorama calcistico. Intervistato da Men’s Healt, il calciatore della Viola ha parlato del suo momento e dell’approccio al calcio di oggi.

MODELLO – Chiesa ha ammesso di voler ripercorrere i passi di un altro giovanissimo che sta entusiasmando a livello mondiale, Kylian Mbappé, attaccante della Francia campione del mondo e del Psg: “Un personaggio sportivo che ammiro è Kylian Mbappé, considerando quello che sta facendo e la sua giovane età”.

IN ITALIA – Sulla Serie A e sul rapporto con le difese rivali, l’esterno d’attacco ha commentato: “I difensori più forti? Faccio fatica a fare un nome. In Italia ci sono sempre stati difensori fortissimi. E anche in campo internazionale mi sono sempre confrontato con campioni di altissimo livello. Diciamo che oggi non è mai facile per un attaccante vincere i duelli e arrivare in porta. Bisogna sudarsi ogni centimetro del campo e ogni spazio”.