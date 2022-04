Chiesa scalpita dopo l’infortunio: sui social manda un segnale per il ritorno

Il messaggio dell'esterno della Juventus

Redazione ITASportPress

Scalpita Federico Chiesa. L'esterno della Juventus è fuori per infortunio e non metterà piede in campo prima della prossima stagione. Una grossa tegola per il club e anche per la Nazionale che ha dovuto fare a meno di lui nel playoff poi perso contro la Macedonia.

Per il giocatore, 2 gol e tre assist in 14 presenze in questo campionato con la Juve e due reti e un passaggio vincente invece nelle quattro disputate di Champions League. Un bottino che sarebbe sicuramente diventato ancora migliore senza la rottura del legamento crociato.

Ad ogni modo Chiesa scalpita per tornare e, dopo qualche tempo dalle immagini dell'inizio della riabilitazione, eccolo di nuovo sui social, questa volta con un post Instagram molto semplice ma altrettanto deciso: "#backsoon". Sono solo queste le sue parole corredate da alcune foto con la Juventus e con la maglia della Nazionale.

Operato lo scorso 23 gennaio ad Innsbruck – intervento perfettamente riuscito – i tempi di recupero sono stati fissati in circa sette mesi. Tanti per uno come lui che ha tanta voglia di tornare...