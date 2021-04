Chiese autografo ad Haaland: arbitro Sovre escluso per Euro2020

La decisione dopo i fatti avvenuti nella sfida di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund

Eppure, quella sua richiesta aveva fatto tanto discutere tanto da portare, a quanto pare, alla sua esclusione dagli arbitri rumeni per Euro2020. Ad annunciarlo è il giornalista Emanuel Rosu su Twitter che spiega come il nome di Sovre non compaia tra quelli prescenti per prendere parte al prossimo europeo di questa estate. "L'arbitro rumeno Sovre eliminato dal comitato degli arbitri UEFA dalla lista di Euro 2020 dopo 'l'incidente di Haaland' nella sfida tra City e Dortmund!". Queste le sue parole accopagnate da un'immagine con i nomi dei direttori di gara che saranno, invece, presenti all'evento.