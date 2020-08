Chievo-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Chievo-Empoli accende ancora il calcio italiano in questa estate movimentata. Si gioca questa sera alle 21.00 il turno preliminare dei playoff di Serie B tra le due squadre che sognano di arrivare fino alla fine per poter salire in Serie A. Partita secca: in caso di parità al 90esimo ci saranno prima i supplementari e poi i calci di rigore. Chi vince, sfida lo Spezia.

Chievo-Empoli, le probabili formazioni

Mister Aglietti contro mister Marino, Chievo-Empoli regalerà emozioni. Si gioca al Bentegodi e i padroni di casa sono pronti a schierarsi con Semper in porta. Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti in difesa. Segre, Obie e Garritano in mezzo al campo. Tridente offensivo con Ceter, Vignato e Djordjevic. Rispondono i toscani con Brignoli tra i pali. Gazzola, Romagnoli, Nikolaou e Antonelli nel pacchetto arretrato. Ricci, Henderson e Bandinelli in mezzo al campo. Ciciretti con La Mantia e Bajrami in avanti.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter, Djordjevic, Vignato. All. Aglietti.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami. All. Marino.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

La partita tra Chievo ed Empoli sarà disponibile su DAZN che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva del campionato di Serie B. La gara potrà essere seguita in diretta streaming dal sito registrandosi e sottoscrivendo un abbonamento mensile e scaricando l’applicazione utilizzabile sulle moderne smart tv ma anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook. DAZN è utilizzabile anche da PS4 o XBox. Esite poi un altro modo per vedere Dazn e Chievo-Empoli ovvero collegando il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

