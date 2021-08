Chievo, per la Serie D nessuna manifestazione d’interesse

Il Chievo scompare e in città restano l'Hellas in A e la Virtus in C.

Brutta notizia per i tifosi del Chievo visto che il club dopo l'esclusione dalla Serie B non è riuscito a trovare un investitore per la Serie D. È scaduto oggi a mezzogiorno il termine per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'iscrizione al campionato 2021-22 tra i Dilettanti, e nessuna è pervenuta agli uffici del Comune. Il termine ultimo della Figc è comunque il 24 agosto. L'ex bandiera Sergio Pellissier sui social ha commentato: "Credevo ci fossero più persone pronte a dare tutto per salvaguardare un patrimonio di questa città e del calcio in generale - sottolinea Pellissier nel suo post - ma non è stato così. Non ho rammarichi ma ho scoperto più di una persona che però mi è stata al fianco e ha cercato fino all'ultimo per darmi la possibilità di raggiungere questo sogno. Ci abbiamo provato. Solo mi dispiace aver avuto pochissimo tempo e un periodo veramente complicato per poter trovare sponsor. Addio mio amato Chievo, per me sarai sempre la squadra più importante della mia vita".