Chievo, tribunale ammette club al concordato preventivo

Campedelli rischierà di essere mandato a processo insieme ad altri 15 imputati per le trattative con il Cesena, che riguardavano la compravendita reciproca di calciatori minorenni

La favola Chievo Verona si è conclusa con un finale amaro per i tifosi ma anche per il proprietario. Dopo Paluani, per l'ex patron clivense Luca Campedelli arriva il concordato anche per il sodalizio gialloblu'. Come riporta Milano Finanza, il tribunale di Verona ha ammesso l’AC Chievo Verona al concordato preventivo nominando commissario Renzo Panozzo. Nel ricorso presentato, viene spiegato che la crisi della società è dovuta alle disposizioni della FIGC, contro cui il Chievo ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea.