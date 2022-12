Christillin: “Infantino? Suo mestiere è guardare le partite. Su Cristiano Ronaldo…”

Si parte da Cristiano Ronaldo dopo la gara tra Portogallo e Svizzera che lo ha visto partire dalla panchina: "Forse è un capitano scomodo. Anche lui deve rispettare delle gerarchie perché non è diverso dagli altri. Non dimentichiamoci che in questo momento è senza squadra e a breve andrà a giocare in Arabia Saudita con un contratto da 200 milioni: non ci fa tanta pena", le parole della Christillin.