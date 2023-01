Ci giocò Zambrotta, aiutò Eriksen: ora il Chiasso è fallito!

Il Chiasso è fallito ufficialmente. Lo ha stabilito la pretura di Mendrisio che ha messo il punto sulla storia ultracentenaria della società. I soldi che la nuova proprietà, presentata due settimane fa, avrebbe dovuto garantire non sono arrivati e al pretore Matteo Salvadè non è rimasta altra scelta che porre fine al club.

Si tratta di un finale davvero triste per una società, l'FC Chiasso appunto, che nella sua storia poteva vantare anche l'arrivo come allenatore-giocatore del campione del mondo italiano Gianluca Zambrotta. Ma non solo.