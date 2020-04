Ci vuole un fisico bestiale e Zé Roberto ce l’ha a… 45 anni

Scatto social sorprendente per l’ex calciatore Zé Roberto. A 45 anni, l’ex centrocampista che ha vestito nella sua lunga carriera anche le maglie di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Real Madrid, si è mostrato su Instagram con un fisico scultoreo che ha destato il clamore dei fan.

“Il giorno che credi di aver raggiunto il tuo massimo potenziale, non fermati. Vai oltre i tuoi limiti”, questo il messaggio pubblicato da Zé Roberto che ha decisamente stupito con addominali d’acciaio e muscolatura da vero atleta. Come se non avesse smesso un giorno di allenarsi in palestra. L’ex giocatore ha lasciato il mondo del calcio a 43 anni dicendo addio al Palmeiras, suo ultimo club.