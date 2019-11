Cibo lanciato, tavoli ribaltati e un graffio: i dettagli della rissa Sterling-Gomez

Il litigio tra Raheeem Sterling e Joe Gomez ha sorpreso tutto il calcio inglese. L’attaccante del City è stato sospeso e salterà il prossimo impegno internazionale. Una decisione giunta dopo che i due giocatori sono arrivati alle mani in mensa. Emergono altri dettagli della rissa: Sterling avrebbe aggredito Gomez dopo una sua stretta di mano e una battuta poco gradita dallo stesso Reds, con riferimento ai fatti di Liverpool-Manchester City. Poi una violenta zuffa, con piatti finiti a terra e cibo lanciato nei tavoli adiacenti, tra lo sconcerto generale. Il duro scontro ha lasciato in dote a Gomez un graffio piuttosto vistoso sullo zigomo. Al momento sembra essere tornato il sereno in Inghilterra. Ma nessuno osa parlare di pace definitiva.