Ciccio Graziani: “Juventus, ecco chi prenderei al posto di Allegri”

Le parole dell'ex attaccante sul possibile cambio di guida tecnica in casa bianconera.

Intervistato dal Corriere di Bergamo, Ciccio Graziani , ex bomber, tra le altre, di Torino e Nazionale italiana ha parlato anche della Juventus e delle difficoltà di questa stagione. Problematiche che potrebbero essere risolte con un cambio di guida tecnica.

In tal senso, l'ex giocatore e ora anche opinionista tv ha detto la sua su chi potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri. Per Graziani sarebbe Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell'Atalanta, perfetto per il ruolo.