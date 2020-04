Cicinho rivela: “Adriano non si è mai sentito l’Imperatore, la fama non lo ha cambiato”

Una carriera con tanti, troppi rimpianti, quella nel passato di Adriano. L’ex attaccante dell’Inter, nel corso degli anni, è stato frenato da uno stile di vita non proprio esemplare per un atleta, facendo spesso il conto con un profondo disagio interiore. Di lui, nel corso di un’intervista ad Espn, ha parlato l’ex terzino della Roma e della nazionale brasiliana Cicinho.

CONFESSIONE – “Lui ha sempre pensato di essere un ragazzo normale, il soprannome ‘Imperatore’ gli è stato dato dalla gente, dalla stampa e dai tifosi, ma lui non si è mai sentito così. Mi ha sempre detto che aveva bisogno di stare con i suoi amici d’infanzia, nella favela in cui è nato, perché lì era solamente un ragazzo semplice, come gli altri. Ha costantemente avvertito la necessità di tornare in quei luoghi, alle sue radici. Ha sempre voluto stare lontano dai riflettori, non voleva che la gente sapesse della sua vita privata. Ha deciso di vivere così, non si è lasciato influenzare dalla fama. E questo merita tutti gli elogi possibili”.