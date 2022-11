Ciclismo, Daniele Bennati ha incontrato Mancini e gli Azzurri a Coverciano

L'Italia domani all’ Ernst Happel Stadion, affronterà i padroni di casa dell’Austria e sarà l'ultimo impegno di questo 2022. Ieri intanto a Coverciano ad assistere all’allenamento c'è stato un ospite d’eccezione, il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati. Prima della seduta la foto con il ‘collega’ Mancini e con tutto il gruppo azzurro, sul campo ‘Enzo Bearzot’ del Centro Tecnico Federale. "Ho conosciuto Roberto Mancini - ha detto il tecnico della Nazionale professionisti - in occasione della tappa del Giro d'Italia a Jesi. Allora è nato l'invito, che si è concretizzato oggi. E' stata l'occasione, da parte mia, di manifestare vicinanza alla Nazionale da parte di tutto il mondo del ciclismo. So bene quanto è importante il supporto degli appassionati, soprattutto in questi momenti in cui le cose non vanno come uno vorrebbe. Per questo, oggi più che mai, forza Azzurri!"