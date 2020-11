CIES, chi ha aumentato il proprio valore nel mese di Novembre: domina Haaland ma ci sono anche tre “italiani”

Novembre è ormai terminato e ha fatto registrare alcuni interessantissimi dati relativi alle partite ma anche, e soprattutto, in merito alla crescita di valore di diversi calciatori. Il CIES, l’osservatorio del calcio con sede in Svizzera, ha pubblicato una sorta di classifica in merito all’incremento del valore di mercato dei giocatori in questo ultimo mese.

CIES: l’incremento del valore dei giocatori

Si conferma in formissima anche dal punto di vista economico Erlinh Haaland, centravanti del Borussia Dortmund. Il centravanti è quello che ha visto la maggiore crescita del proprio valore passando da 120.3 a ben 155.6. Non è alle spalle del bomber ma fa parte sempre del club tedesco anche Giovanni Reyna, passato da 11.7 a 46.1 milioni di euro. Presente anche Bruno Fernandes del Manchester United (+19.9 milioni di euro), poi Diogo Jota del Liverpool (+16.5 milioni di euro).

Ci sono anche tre giocatori “italiani”: Alessandro Bastoni dell’Inter, il cui valore è salito da 38.8 a 47.5 milioni di euro, Roger Ibanez della Roma, da 6.3 a 10.7 milioni di euro, e Tommaso Pobega dello Spezia passato da 5.3 a 7.6 milioni.