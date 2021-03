Cies, i giovani classe 2000 più promettenti: in top 10 c’è anche un “italiano”…

Consueto appuntamento con l’aggiornamento del Cies, Osservatorio sul Calcio, che analizza i giocatori in base a diversi parametri tra cui minuti giocati in campionato, livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati, gol e chiaramente età.

Ed in questo caso è proprio l’età il parametro primario con la top 10 dei giovani nati dal 2000 in poi più promettenti d’Europa. In classifica anche un calciatore che milita in Serie A. Mentre tra i primi 25 ci sono altri volti noti anche del calcio nostrano.