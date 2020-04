Cies, Mbappé giocatore più completo. Nella top ten anche due “italiani”

Kylian Mbappé ormai da questa parte si è preso la scena del calcio internazionale. La stella del PSG è diventato campione del mondo a soli 20 anni con la sua nazionale e nell’ultimo anno ha ottenuto un altro grande riconoscimento, questa volta dal Cies. L’Osservatorio del calcio mondiale infatti l’ha inserito al primo posto della classifica dei giocatori più completi ed efficaci degli ultimi sei mesi. La graduatoria infatti tiene conto dell’impatto del giocatore nelle partite sia dal punto collettivo sia da quello individuale.

ANCHE DUE “ITALIANI” – In questa importante classifica troviamo però anche Marco Verratti. Il centrocampista del PSG si è posizionato al secondo posto dietro al suo compagno di squadra. Ottimo risultato anche per Josip Ilicic che si è classificato 5°. In nona posizione invece troviamo Leo Messi.