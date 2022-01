Cile-Argentina, guardalinee dimenticano bandierine e usano maglia catarifrangente: sospesi

Il caso nel match tra le due Nazionali sudamericane

Il calcio regala sempre emozioni e spesso non solo per le giocate sul campo da parte degli atleti. Questa volta, a far parlare di sé sono stati gli assistenti dell'arbitro . Ha, infatti, del clamoroso quanto successo nella notte scorsa, durante la sfida tra Cile e Argentina valida per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022. Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa, due guardalinee, infatti, sono stati sospesi per quattro mesi dalla CONMEBOL per aver sostituito una delle due bandierine in loro dotazione con... una maglia catarifrangente .

Ebbene sì, perché i due ufficiali di gara si sarebbero dimenticati la bandieria per segnalare il fuorigioco in albergo e vi hanno posto rimedio in modo "fai da te". In un comunicato pubblicato in queste ore, la Commissione Arbitrale della CONMEBOL ha spiegato che la punizione applicata alla coppia di assistenti si basa sul fatto che entrambi non disponevano delle "attrezzature di base per svolgere il proprio lavoro, mettendo a rischio il normale sviluppo del gioco” . La sospensione sarà valida per tutte le competizioni, comprese la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana.