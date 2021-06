Cile, Vidal si arrabbia per cambio e poi fa autocritica: “Dobbiamo migliorare”

Il Guerriero polemico alla sostituzione carica i suoi a fare meglio

Una reazione non proprio soddisfatta al momento del cambio subito, poi il "mea culpa" con la grinta che lo ha sempre contraddistinto. Arturo Vidal torna protagonista in Copa America dove il suo Cile ha vinto 1-0 contro la Bolivia. La Roja ha trovato la prima vittoria nel torneo nonostante quale difficoltà di troppo.

Come riportano i media sudamericani, il Guerriero dell'Inter ha parlato dopo il match caricando e spronando l'ambiente a fare di più: "Dobbiamo migliorare molto rispetto alla partita contro la Bolivia, se vogliamo pensare di vincere il girone. Non so se siamo stati in grado di soddisfare tutto ciò che il ct ci ha chiesto, avremmo potuto segnare altri tre gol e invece siamo andati in sofferenza. Ora rimangono solo due partite (per completare il girone ndr); il Brasile sta facendo bene, ma siamo solo all'inizio. Quando si giocheranno le partite ad eliminazione diretta sarà tutto diverso. Noi e l'Argentina abbiamo fame di alzare un'altra Copa América, l'Uruguay è un'altra squadra difficile".