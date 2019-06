Cile, Vidal: “Vogliamo vincere la Copa America. Io all’Inter? Con Conte…”

Arturo Vidal torna di moda nel mercato della Serie A. Nelle ultime ore l’indiscrezione che lo vorrebbe inserito in un maxi scambio tra Inter e Barcellona. Lui, la momento, si gode il momento con la sua Nazionale. Il Cile, infatti, è impegnato in Copa America. Sconfitto nell’ultima uscita contro l’Uruguay, la squadra del Guerriero se la vedrà nel prossimo turno contro la Colombia, vera rivelazione della competizione.

Intervistato in zona mista al Maracanã, Vidal ha parlato così dei quarti di finale della Copa America contro la squadra di Zapata e James Rodriguez, ma ha anche mandato qualche piccolo segnale in ottica calciomercato.

TORNEO– Focalizzato sulla Copa America, il centrocampista cileno parla così del proseguimento della competizione: “La Colombia ha tutto: gioca bene, ha attaccanti fortissimi, un talento come James Rodriguez, una difesa molto alta che gioca bene palla al piede. Tanta qualità complessiva. Ci servirà un po’ di fortuna, sarà necessario fare gol prima di loro. La Colombia si è meritata i quarti di finale, è una delle migliori squadre che si è visto in questa Copa America. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza, possiamo farcela se ci concentriamo e prepariamo bene la gara”.

MERCATO – Stuzzicato sull’arrivo di chi lo ha già allenato in Italia, con la maglia della Juventus, Antonio Conte, ora tecnico dell’Inter, Vidal ha glissato: “Ho visto che Conte è andato all’Inter, gli auguro tanta fortuna. Io al momento sono felice qui in Nazionale, mi preparo per vincere la Coppa”.