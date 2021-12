Cina, vietati tatuaggi a giocatori della Nazionale e chi ne ha…

Novità per i calciatori della Nazionale

Decisione importante e molto particolare in Cina: i giocatori della Nazionale non potranno avere tatuaggi. Il ministero dello sport cinese ha vietato ai calciatori di fare nuovi tattoo e ha chiesto, a chi ne ha già, di rimuoverli o coprirli perché ritenuti volgari e non in linea con un comportamento morale.