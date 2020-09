Clamoroso all’Al-Hilal, 26 positivi ma la partita si gioca

Dopo il periodo di lockdown, le competizioni sportive sono ripartite sotto regole sanitaria ben precise. I giocatori sono monitorati e i tamponi sono continui per tenere monitorato lo stato di salute degli atleti.

AL-HILAL, 26 POSITIVI IN SQUADRA MA SI GIOCA

Ha del clamoroso quello che arriva in queste ore dall’Al-Hilal. La squadra in cui milita anche Sebastian Giovinco ha riscontrato ben 26 casi di positività in squadra, ma la partita in programma domenica si è regolarmente svolta. Nelle ultime ore anche l’attaccante italiano è risultato positivo al virus. Per la partita l’allenatore dell’Al-Hilal potrà contare solo su tre ricambi, di cui uno di movimento e due portieri.