Clamoroso, il Real Madrid può cambiare strategia su James

Il tormentone James Rodriguez continua a infiammare l’estate dei tifosi del Napoli. Ma non solo.

Dopo i due anni in prestito al Bayern Monaco, il fantasista colombiano è tornato al Real Madrid, da dove sembra però destinato a ripartire in tempi brevi.

Sembra, appunto, perché la situazione resta molto fluida al punto che in base alle ultime indiscrezioni di As i Blancos avrebbero cambiato strategia, preferendo puntare sulla cessione di Isco piuttosto che su quella di James, che potrebbe quindi restare al “Bernabeu”.

Scenario inatteso, ma giustificato anche dal mercato: Isco ha infatti numerose richieste, mentre per James al momento ci sono stati solo sondaggi e un’unica, vera proposta, quella del Napoli, ritenuta però insufficiente dal presidente Perez, che non vuole sentir parlare di cessione in prestito del colombiano.