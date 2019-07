Clamoroso, James Rodriguez offerto al Milan

Il futuro di James Rodriguez è lontano dal Real Madrid. Il colombiano, rientrato nella capitale spagnola dopo un prestito biennale al Bayern Monaco, non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane, con la società che si è messa subito in moto per trovare al giocatore una nuova sistemazione. Sul fantasista ha concentrato le proprie attenzioni il Napoli, con Carlo Ancelotti che sta premendo per averlo alle sue dipendenze. Nelle ultime ore però, stando a quanto raccolto da Sportitalia, sarebbe spuntata una nuova pista.

MILAN – Il procuratore del calciatore Jorge Mendes avrebbe proposto James al Milan, formazione alla ricerca di rilancio dopo le delusioni delle ultime stagioni. Una notizia che spaventa il Napoli, che ha messo il colombiano in cima alla lista dei propri desideri.