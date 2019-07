Clamoroso scambio di persona in Turchia: il Menemenspor prende il Jallow sbagliato…

Clamoroso in Turchia. Il Menemenspor, club di seconda serie, si è infatti reso protagonista di un curioso scambio di persona. Il club turco, dopo aver visionato alcuni filmati ed aver contattato l’agente, era infatti convinto di aver acquistato Lamin Jallow, attaccante gambiano della Salernitana, autore di sei reti nell’ultima stagione di Serie B. In realtà, però, il giocatore arrivato in Medio Oriente era Alpha Jallow, centrocampista militante nella terza serie portoghese.

Il club, appena si è reso conto dell’errore, ha diramato un comunicato ufficiale sostenendo che il giocatore non abbia superato le visite mediche. Un escamotage per non ammettere il curioso, e clamoroso, errore.