Classifica dei ricavi nel calcio, cambio in vetta: il Barcellona primo. La Juventus in top 10

Deloitte Football Money Leagueha pubblicato la classifica dei club di calcio per ricavi generati nella stagione 2018/2019. La somma totale cresce a 10,6 miliardi di dollari, un nuovo record. Tra le italiane la Juventus è quella che guadagna di più. In vetta c’è il Barcellona che per la prima volta nella storia supera gli 800 milioni (840.8): una crescita evidente anche rispetto ai dati degli anni passati in cui i blaugrana si erano piazzaati al terzo posto nel 2016/2017 e al secondo nel 2017/2018.

Nella classifica aggiornata al secondo posto c’è il Real Madrid con 757.3 milioni. Al terzo posto il Manchester United con 711.5. Tra le italiane, detto della Juventus che occupa la decima piazza con 459.7 milioni, troviamo l’Inter in 14° posizione con una crescita del 30% a quota 416 milioni. La Roma a 263,6 e il Napoli con 236,6 milioni.