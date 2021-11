Clattenburg: “Fischiai rigore per compensazione all’Atletico Madrid in finale di Champions”

I fatti nella finale di Champions League del 2016 tra le due squadre di Madrid

COMPENSAZIONE - Tutto parte dal gol del vantaggio del Real Madrid segnato da Sergio Ramos: "Sapevo che Bale l’aveva toccata, rendendo più semplice per Sergio Ramos segnare l’1-0 ma mettendolo in fuorigioco. Così ho chiesto al mio assistente se c’era stato quel tocco dopo la punizione", ha raccontato Clattenburg. "Ero totalmente isolato e mi sono visto costretto a far ripartire il gioco. Dopo sono tornato in contatto con il mio assistente e mi ha detto che microfono e cuffie avevano smesso di funzionare proprio in quel momento. Ero molto confuso. È stata una decisione molto difficile", ha ammesso l'ex arbitro. Da qui, un altro errore, questa volta potremmo dire "voluto": un calcio rigore per un fallo dubbio. "Era una situazione da 50-50", ha detto Clattenburg relativamente al contatto tra Pepe e Fernando Torres: "Sono stato molto fortunato, perché mi sono trovato a fischiare un rigore con un fallo dubbio. Torres era chiaramente davanti a Pepe e c’è stato contatto. Se era davvero fallo? È molto soggettivo. E l’ho fischiato per ripristinare l’equilibrio, visto che il Real aveva già segnato in fuorigioco".