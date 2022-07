Clivense, salto in avanti del club di Pellissier che riparte dall’Eccellenza

Sergio Pellissier porta la sua Clivense in Eccellenza. Dopo l'avvio della storia del club scaligero in terza categoria, il grande salto e la Clivense il prossimo anno parteciperà al secondo più importante campionato dilettantistico. La società veronese infatti ha acquisito il 100% del San Martino Speme, formazione che lo scorso anno è retrocessa dal girone C della serie D. Rispetto alle diverse soluzioni ipotizzate l’operazione in questione non è una fusione, ma una acquisizione. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli staff tecnici e sportivi, anche in considerazione del fatto che la Clivense ha conquistato nella scorsa stagione il campionato di Terza categoria.