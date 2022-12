Cobolli Gigli e il caso Juventus: “Spero ne esca. Deluso da Agnelli”

Il commento dell'ex presidente sulla situazione in casa bianconera.

PARERE - "Non posso avere un'impressione. Se non si fosse trovata in questa situazione la Juventus sarebbe tutto di guadagnato. Spero ne esca. Io sono un tifoso della Juve, penso alle conseguenze che potrebbero derivare sulla squadra. Abbiamo lasciato la Juventus, dopo diverse settimane di pena, con diversi risultati importanti. L'augurio è che riprenda su questa strada", il commento di Cobolli Gigli.