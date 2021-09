Cobolli Gigli: “Juve, senza Cristiano Ronaldo si possono ottenere grandi risultati”

Ha sempre mostrato il suo parere contrario all’arrivo nella Torino bianconera di Cristiano Ronaldo e adesso, dopo il suo addio, l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli “vede la luce” e con grande fiducia parla del futuro...

Ha sempre mostrato il suo parere contrario all'arrivo nella Torino bianconera di Cristiano Ronaldo e adesso, dopo il suo addio, l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli "vede la luce" e con grande fiducia parla del futuro della Vecchia Signora. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'ex patron della Juventus ha parlato della partenza di dell'asso portoghese e del cammino che la nuova squadra di Massimiliano Allegri potrà fare in campionato e in Coppa.

FUTURO ROSEO - "Devo ammettere che sono sempre stato contrario all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Io sono per una Juve che giochi di squadra", ha spiegato Cobolli Gigli. "Sono fiducioso e credo che senza il portoghese la squadra di Allegri potrà avere un gioco di squadra importante e ottenere grandi risultati in campionato e in Champions League". Vedremo quindi se l'ex presidente avrà ragione. La palla passa al campo dove i bianconeri dovranno dimostrare di ripartire dopo la sosta per le nazionali con un piglio diverso rispetto alle prime due uscite terminate con un pareggio e una sconfitta in Serie A contro Udinese ed Empoli.